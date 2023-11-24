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Dünya
Reuters 24.11.2023 16:15

İsrail Savunma Bakanı: Tam askeri güçle devam edeceğiz

İsrail Savunma Bakanı: Gazze'deki ateşkes kısa bir duraklamadır, ardından operasyonlara tam askeri güçle devam edeceğiz

İsrail Savunma Bakanı: Tam askeri güçle devam edeceğiz

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze'de Hamas'la devam eden ateşkesin "kısa bir duraklama" olduğunu, ardından İsrail'in tam askeri güçle faaliyetlerine devam edeceğini söyledi.

Gallant'ın ofisinden edinilen bilgiye göre, bu sözler Tel Aviv'i ziyaret eden İtalyan meslektaşına iletildi.

İsrail, 39 Filistinli mahkumun serbest bırakılması karşılığında Gazze'den serbest bırakılacak 13 rehineyi almaya hazırlanırken konuştu.

"Kısa bir duraklama olacak ve ardından tam askeri güçle çalışmaya devam edeceğiz. Hamas'ın yok edilmesi ve rehinelerin Gazze'den İsrail'e getirilmesi hedeflerine ulaşacağız.  240 rehine var ve bu önemli bir şey. Aksini kabul edemeyiz ve tahammül edemeyiz" 

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