Haber Giriş: 3 Temmuz 2022 Pazar 00:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tatar ve Başkurtlar Sabantuy Bayramı'nı coşkuyla kutladı
[Fotoğraf: AA]
Rusya'nın başkenti Moskova'da Tatar ve Başkurt Türklerinin bahar ve ekin günlerinin coşkusunu yansıtan "Sabantuy Bayramı" dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.
Rusya'nın başkenti Moskova'daki Kolomenskoya Parkı'nda düzenlenen Sabantuy Bayramı" etkinliğine, Tatar ve Başkurt halklarından binlerce kişi katıldı.
Çadırların kurulduğu parkta, ses sanatçıları sahne aldı ve halk dansları gösterisi yapıldı.
[Fotoğraf: AA]
Geleneksel yemeklerin ikram edildiği etkinlikte, çeşitli yarışlar düzenlendi.
Bahar ve ekin günlerinin coşkusunu yansıtan "Sabantuy Bayramı", ilkbaharda toprağın ekilmesinin ardından kutlanıyor.
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