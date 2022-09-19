Rockefeller Center Plaza’da düzenlenen yemeğe, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bazı bakanlar ve ABD’nin değişik eyaletlerinden gelen davetli Türk ve yabancı toplum üyeleri katıldı.

Müzik dinletesi ile başlayan programda önce “Osmanlı Amerikalılar" üzerine kısa bir video gösterimi sunuldu.

Daha sonra mikrofona gelen Türk Amerikan Yönlendirme Komitesi (TASC) Eş Başkanı Melih Bektaş, ABD toplumuna asimile olmadan entegre olan Türk toplumunun bir bireyi olarak yemekteki buluşmadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bektaş, “Bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Türk Amerikan toplumunun ileri gelen iş adamları, sanatçılar, bilim insanlarının, iki ülke arasında kurulmuş olan hem gönül hem ekonomik köprüleri geliştirmek için, dost ve müttefik iki ülkenin saygın insanlarının bu yemekteki buluşmasını, Türk Amerikan ilişkileri açısından çok anlamlı buluyorum” dedi.

Yaklaşık 300 seçkin davetlinin bulunduğu salonda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hitabının ardından gecenin sponsoru iş adamlarına Türk toplumuna katkılarından dolayı ödül verildi, TASC yöneticileri de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gecenin anısına fotoğraf çektirdi.