Tarihin en uzun uçuşunda güneşin doğuşunu iki kez gördüler15 Kasım 2019 Cuma 11:15 - Son Güncelleme 15 Kasım 2019 Cuma 11:36
Avustralyalı havayolu şirketi Qantas, yaklaşık 20 saat süren kesintisiz bir uçuşla Londra'dan Sydney'e yolcu taşıdı. Yolcular tarihin en uzun uçuşu sırasında güneşin doğuşuna iki kez şahitlik etti.
Qantas Havayolları'na ait Boeing 787 Dreamliner uçağı, 50 yolcusuyla birlikte Londra'dan havalandı.
19 saat 19 dakikalık uçuşun ardından Sydney'e iniş yapan uçağın yolcuları güneşin doğuşuna 2 kez şahit oldu.
Uçuş öncesi açıklama yapan pilot Helen Trenerry, "Bu çok çok uzun ve yorucu bir yolculuk olacak" ifadelerini kullandı. Trenerry, uçuş sonrası gazetecilere böyle bir uçuşu tekrar yapabileceğini, ancak bunun ne sıklıkla olacağını bilmediğini söyledi.
Şirket, "Gündoğumu Projesi" adı altında uzun mesafe uçuşları organize ediyor.
Proje kapsamında geçtiğimiz ay New York'tan Sydney'e, 16 bin 200 kilometrelik bir mesafe aktarmasız şekilde 19 saat 16 dakikada katedilmişti.
Kaynak: Reuters