Qantas Havayolları'na ait Boeing 787 Dreamliner uçağı, 50 yolcusuyla birlikte Londra'dan havalandı.

19 saat 19 dakikalık uçuşun ardından Sydney'e iniş yapan uçağın yolcuları güneşin doğuşuna 2 kez şahit oldu.

[Londra-Sydney uçuşunun yolcuları | Fotoğraf: Reuters]

Uçuş öncesi açıklama yapan pilot Helen Trenerry, "Bu çok çok uzun ve yorucu bir yolculuk olacak" ifadelerini kullandı. Trenerry, uçuş sonrası gazetecilere böyle bir uçuşu tekrar yapabileceğini, ancak bunun ne sıklıkla olacağını bilmediğini söyledi.

Şirket, "Gündoğumu Projesi" adı altında uzun mesafe uçuşları organize ediyor.

Proje kapsamında geçtiğimiz ay New York'tan Sydney'e, 16 bin 200 kilometrelik bir mesafe aktarmasız şekilde 19 saat 16 dakikada katedilmişti.

Kaynak: Reuters