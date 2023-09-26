Tanzanya'da tarlaları istila eden 5 milyondan fazla küela kuşu itlaf edildi

The Tanzania Times'ın haberine göre, ülkenin Manyara bölgesinde 4 bin dönümlük pirinç tarlasını istila eden 5 milyondan fazla küela kuşu, insansız hava araçlarıyla yapılan ilaçlamayla öldürüldü.

İlaçlamanın yaklaşık 4 gün sürdüğü, kuşların her gün yaklaşık 50 tonluk mahsule zarar verme kapasitesine sahip olduğu belirtildi.

Genellikle pirinç ve buğday tarlalarına zarar veren küela kuşları, Tanzanya'nın kuzey bölgelerinde yaşıyor.

Sürü halinde hareket eden kuşların dünya genelindeki sayısının 1,5 milyarı bulduğu tahmin ediliyor.