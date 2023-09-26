İspanya'da hükümet kurulması için Katalanlardan bağımsızlık referandumu şartı

Katalonya özerk parlamentosu, İspanya meclisinde sağ görüşlü Halk Partisi'nin (PP) lideri Alberto Nunez Feijoo'nun azınlık hükümeti kurmak için güvenoyu isteyeceği oturumların başladığı bugüne denk getirerek, "genel siyaset tartışması" gündemiyle toplandı.

Katalonya Özerk Hükümet Başkanı Pere Aragones, burada yaptığı konuşmada, Feijoo'nun meclisten güvenoyu alamayacağını ve Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) lideri ve şimdiki Başbakan Pedro Sanchez'in son koalisyon hükümeti kurabilmesi için Katalanların desteğini almasının zorunlu olduğunu söyledi.

Aynı zamanda Katalonya Cumhuriyetçi Solu (ERC) Partisinin Eş Başkanı olan Aragones, Sanchez'in hükümeti kurabilmesi için şart koşulan, Katalonya'da 1 Ekim 2017'de yapılan yasa dışı bağımsızlık yanlısı referandumun ardından ceza alan ya da haklarında hukuki süreç devam eden Katalan siyasetçilere af çıkartılmasının "sadece bir başlangıç" olduğunu savundu.

Aragones, "Affın gerçek olacağını göreceğiz. İmkansız diyorlardı ama olacak. Bugün için bu vazgeçilmezdir. Çıkarılması yolda olan af ile birlikte Katalonya'nın geleceğine karar verme zamanı da gelmiştir. İspanyol hükümetinin gelecekteki başbakanı (Sanchez'i kastederek), Katalanların bağımsızlık da dahil olmak üzere gelecekleri hakkında oy kullanmaları için bir yol bulacağımızı taahhüt etmelidir." şeklinde konuştu.

Sanchez'in hükümet kurması için, İspanya devleti ile anlaşmalı Katalonya'da bir referandum yapılmasını sağlayacak gerekli koşulları 2027'den önce garanti etmesi gerektiğini kaydeden Aragones, Katalonya'daki sorunun siyasi bir mesele olduğunu ve seçimlerden sonra oluşan fırsatı iyi değerlendireceklerini ifade etti.

İspanya'da 23 Temmuz'da yapılan erken genel seçimlerde birinci parti seçilen PP lideri Feijoo, Kral 6. Felipe tarafından hükümeti kurmakla görevlendirilmişti.

PP lideri Feijoo'dan Katalanların af ve referandum taleplerine ret

Diğer yandan meclisten güvenoyu istemek için hükümet programını açıklayan PP lideri Feijoo, "ayrılıkçı Katalanların ne af ne de referandum taleplerine destek vereceklerini, anayasanın dışında olan bir şey demokrasinin de dışında olduğunu" söyledi.

Ceza Kanununa "anayasaya sadakatsizlik" suçunu dahil ettirmeyi taahhüt eden Feijoo, "Başbakan olmak için İspanyol halkının güvenine ihanet etmem. Ne pahasını olursa olsun başbakan olmam. İspanyolların eşitliğinden asla vazgeçmeyeceğim." şeklinde konuştu.

Mecliste iki gün sürecek diğer siyasi partilerin liderlerinin konuşmalarından sonra Feijoo'nun azınlık hükümeti kurma talebi için güven oylaması yapılacak.

Feijoo'nun güvenoyu alması için ilk oylamada mutlak çoğunluğu (176 milletvekili), 48 saat sonra yapılacak ikinci ve son oylamada ise basit çoğunluğu yakalaması gerekecek.

Mecliste sadece aşırı sağcı Vox ile 1'er milletvekili olan Kanarya Koalisyonu ve Navarra Halk Birliği partilerinin desteğini alan PP liderinin mevcut durumda 172 "evet" oyu bulunuyor.

Feijoo'nun beklendiği gibi güvenoyu alamaması durumunda siyasi parti liderlerini kabul edecek Kral 6. Felipe'nin, PSOE lideri Sanchez'i hükümeti kurmakla görevlendirmesi öngörülüyor.

Sanchez, Katalanların af talebine, "anayasal çerçeve içinde" olumlu yaklaştığını birçok kez dile getirse de olası bir affın kapsamı hakkında hiçbir bilgi şu ana kadar kamuoyuyla paylaşılmadı.

İspanya'da 27 Kasım'a kadar hükümet kurulamaması durumunda erken seçim kararı alınması gerekiyor.