Haber Giriş: 25 Ağustos 2021 Çarşamba 19:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tanzanya'da Fransız Büyükelçiliği önünde silahlı saldırı
Tanzanya'da Fransız Büyükelçiliği önünde silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 3 polis hayatını kaybetti.
Tanzanya'da Fransız Büyükelçiliği önünde silahlı saldırı düzenlendi. Yerel basındaki habere göre saldırıyı gerçekleştiren kişi öldürülerek etkisiz hale getirildi.
Bölgedeki güvenliği sağlayan 3 polis saldırı sırasında hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı.
Fransa'nın Darüsselam Büyükelçiliği önündeki saldırıyı gerçekleştiren kişinin kimliğiyle ilgili açıklama yapılmadı.
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