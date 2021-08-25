ABD'de sigorta analiz şirketi QuoteWizard’ın Sağlık ve İnsan Hizmetleri Departmanı (HHS) verilerini analiz ederek yayımladığı rapor, geçen hafta ülkedeki yoğun bakım ünitelerinin yüzde 77'sinin kullanıldığını ortaya koydu.

Arkansas ve Alabama yetkilileri, hafta başında yoğun bakım ünitelerinin tamamının dolduğunu açıklarken, Kentucky Valisi Andy Beshear eyalette yoğun bakım hastalarına yer açmak için hastanelerde yer değişiklikleri yapıldığını duyurdu.

Sağlık çalışanı sayısı yetersiz

Yoğun bakım ünitelerinin yüzde 94'ünün kullanıldığı Florida’da 50 hastane, sağlık çalışanı sayılarının yetersiz olduğunu duyururken, 60 hastanenin daha hafta sonundan itibaren sağlık çalışanı sayılarının yeterli olmayacağını öngördüğü belirtildi.

Forbes dergisi, geçen hafta Texas'ın kuzeyindeki hastanelerin kapasite yetersizliği nedeniyle aşılı hastalara öncelik vermeye başlayacağını haber yapmıştı.

"Yetersizlik kapasite değil, talep problemi"

QuoteWizard, yoğun bakım kapasitelerinin yüzde 90'ından fazlasını kullanan ABD’nin güneyindeki beş eyaletin (Florida, Georgia, Alabama, Mississippi, Texas), aynı zamanda COVID-19 salgınının en yoğun görüldüğü bölgeler olduğunun altını çizdi.

Rapora göre, yoğun bakım ünitesi yetersizlik bir kapasite değil, talep probleminden kaynaklanıyor.