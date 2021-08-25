Eski Vali Andrew Cuomo, son gününde New York eyaletinde salgından ölenlerin toplam sayısını 43 bin 400 olarak açıklarken, yeni vali Kathy Hochul ilk gününde bu sayıyı 55 bin 400 olarak açıkladı.

Hochul, MSNBC kanalına yaptığı açıklamada, eyaletin artık eskisinden daha çok veriyi halka açıkladıklarını, dolayısıyla bakım evlerinde ve hastanelerde ölenlerin verilerinin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) verileriyle örtüştüğünü söyledi.

Cuomo hakkında soruştuma devam ediyor

Vali Hochul, "Şeffaflık benim yönetimimin alametifarikası olacak." dedi.

Cuomo döneminde New York Valiliğinin, CDC’ye ve halka açıkladığı ölüm rakamlarının farklı olduğu iddia edilmişti.

New York Doğu Bölgesi Savcılığı, salgın verilerini değiştirdiği iddialarıyla ilgili Cuomo hakkında soruşturma yürütüyor.