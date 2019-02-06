Rus Haber Ajansı RIA'nın aktardığına göre Taliban yetkilileri, geçtiğimiz ay yapılan görüşmelerde ABD’nin nisan ayında Afganistan’daki askerlerinin yarısını çekme sözü verdiğini öne sürdü.

ABD'den iddiayla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

"ABD ile Taliban arasında geçici anlaşma sağlandı"

Katar Dışişleri Bakanlığından bir yetkili, ABD ve Taliban'ın 25 Şubat'ta tekrar bir araya gelinmesi konusunda geçici olarak anlaştığını açıklamıştı.

ABD ile Taliban arasındaki bir sonraki barış müzakerelerinin tarihinin 25 Şubat olarak belirlenmesi konusunda geçici anlaşmaya varıldığı aktarılmıştı.

Reuters haber ajansına konuşan Katar Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, "Taraflar (Taliban ve ABD), 25 Şubat'ta tekrar bir araya gelinmesi konusunda geçici olarak anlaştı" ifadelerini kullanılmıştı.

Afgan siyasetçiler Taliban ile Moskova'da görüşüyor

Rusya'daki Afgan Diaspora Merkezinin organize ettiği, Afganistan'daki savaşın sona erdirilmesi için Moskova'da yapılan toplantı da devam ediyor.

Bazı Afgan siyasetçiler ile Taliban temsilcilerinin katıldığı toplantıda, Afganistan hükümet temsilcileri yer almıyor.

Kaynak: Reuters, AA