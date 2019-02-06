Konuya ilişkin kararname, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından imzalandı. Kararnameye göre, gri hizmet pasaportu sahipleri'nin yanı sıra yeşil pasaportu olanlar da ülkeye vizesiz olarak seyahat edebilecek.

Ülkede iş yapan Türk iş insanları ve transit geçiş yapan Tır şoförleri de Rusya'ya vizesiz seyahat edecek.

Rus hükümetinden konuya ilişkin yapılan açıklamada da, Putin'in bu kararnameyi Türkiye'nin mütekabiliyet ilkesi gereği Rusya vatandaşlarına yönelik benzer adımları nedeniyle aldığına dikkat çekildi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu, ağustos ayındaki buluşmalarında, vizelerin belirli kategorilerdeki Türk vatandaşları için kolaylaştırılması yönünde görüşme mekanizması kurulması konusunda anlaşmıştı.

Kaynak: TRT Haber