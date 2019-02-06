İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısının ardından devlet televizyonuna konuşan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bölgesel ve küresel sorunların ABD müdahalelerinden kaynaklandığını söyledi.

Ruhani, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ı hedef alan sözlerine de yanıt verdi.

Washington yönetiminin, İran halkı hakkında genellikle yanlış ve uygunsuz bir tonda konuştuğunu belirten Ruhani, "Dünyada ve bölgede karşılaştığımız sorunların, ABD'nin yersiz müdahalelerinden kaynaklandığını herkes biliyor" dedi.

"ABD Venezuela'nın kaderine müdahale ediyor"

ABD ve İsrail'in desteklediği terör gruplarının 1979'da gerçekleştirilen devrimin ilk günlerinde 17 bin İranlıyı öldürdüğünü savunan Ruhani, İran'ın terör kurbanı olduğunu ve teröre karşı kararlı duruş sergilediğini ifade etti. İran Cumhurbaşkanı, şunları kaydetti:

"Amerikalılar, bugün Latin Amerika'ya ve Venezuela'nın kaderine müdahale ediyor. Dünyanın bütün noktalarında ABD'nin müdahalelerine tanıklık ediyoruz. Onların izlediği bu süreç ne kendilerinin ne de ABD halkının yararına hizmet ediyor."

ABD Başkanı Trump, başkanlık koltuğundaki ikinci "Birliğin Durumu" konuşmasında, İran'ın terörün en büyük destekçisi olduğunu iddia etmişti. Trump, "Tahran'ın, ABD'nin bölgedeki müttefiklerini ve Yahudileri tehdit etmesine izin vermeyeceklerini" söylemişti.

Venezuela'da neler oluyor?

Çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı. Son olarak Avrupa Parlamentosu (AP) aynı yönde adım atmıştı.

Venezuela'da Maduro'ya karşı darbe girişimi

Meksika, Türkiye, Rusya, İran, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelemiş, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkinin süreceğini duyurmuştu.

​ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'ya asker göndermeyi "seçeneklerden biri" olarak gördüğünü söylemişti.

Kaynak: AA