ABD ile Taliban arasındaki bir sonraki barış müzakerelerinin tarihinin 25 Şubat olarak belirlenmesi konusunda geçici anlaşmaya varıldığı aktarıldı.

Reuters haber ajansına konuşan Katar Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, "Taraflar (Taliban ve ABD), 25 Şubat'ta tekrar bir araya gelinmesi konusunda geçici olarak anlaştı" ifadelerini kullandı.

ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad cumartesi günü yaptığı açıklamada, Katar'ın başkenti Doha'da 6 gün geçirdiğini ve buradan müzakereler için Afganistan'a geçeceğini aktarmıştı.

Doha'da Taliban'ın temsilcileri ile verimli görüşmeler yaptıklarını ifade eden Halilzad, kısa sürede müzakerelere başlanacağını belirtmişti.

Kaynak: AA