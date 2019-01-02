İstatistiklere göre, Afganistan'daki çatışmalarda sadece aralık ayında en az 150 güvenlik görevlisi, 184 sivil ve yüzlerce Taliban militanı öldü. Afganistan'da görevli NATO güçlerinden 14 asker de saldırılarda hayatını kaybetti.

Ölü sayısının bu kadar yüksek seyretmesi, hem Afgan hükümetinin hem de Taliban'ın güçlerini sergilemek için ne kadar kararlı olduklarını ortaya koyuyor.

Kabil yönetimi açısından bakıldığında, Afganistan Ulusal Güvenlik ve Savunma Güçlerinin kontrolü, geçen ay savunma ve güvenlik kurumlarının başındaki kişilerin değişmesiyle savaş yanlısı 2 eski istihbarat şefinde.

Devlet Başkanı Eşref Gani, son kabine değişikliğinde eski istihbarat şeflerinden Emrullah Salih'i İçişleri Bakanı, Esadullah Halid'i ise Savunma Bakanı olarak görevlendirdi. Her iki bakan da göreve geldikten sonra yaptıkları ilk açıklamalarda Taliban ve DEAŞ'ın merhamet gösterilmeden daha fazla hedef alınacağını söyledi.

Savunma Bakanı Halid, Afgan askerlerine hitaben yaptığı konuşmasında, "Uzun zamandır askerlerimizin sloganı, 'Ölüm var, teslim olmak yok' olmuştu. Bu eski slogana saygımız sonsuz ama artık yeni sloganımız 'Öldüreceğiz, inlerine gireceğiz' olacak" dedi.

Savunma Bakanlığı Sözcüsü Syed Gafur da gelecekteki stratejilerinin Taliban liderleri ve mali kaynaklarının yok edilmesine odaklanacağını aktardı. Gafur, "Taliban liderlerinin ve mali kaynaklarının yok edilmesi için artık günde ortalama 15 hava saldırısı düzenleniyor. Bunlar olumlu sonuçlar veriyor" diye konuştu.

Gafur, Taliban'ın bazı gölge valileri ve önemli komutanlarının son saldırılarda öldürüldüğünü belirtti.

Afgan yönetiminin iddiası, NATO öncülüğündeki Kararlı Destek Misyonu tarafından verilen istatistiklere de yansıyor. Buna göre, 9 Kasım'dan bu yana Afganistan'da 9'u komutan düzeyinde bin 89 Taliban mensubu, koalisyonun desteklediği Afgan güçleri öncülüğündeki hava saldırılarında öldürüldü.

Kasımda 392, aralık ayının ilk 3 haftasında ise 150 hava saldırısı düzenlendi. Kararlı Destek Misyonuna göre, aralıkta 450 Taliban üyesi hava saldırılarında etkisiz hale getirildi.

Afganistan Savunma Bakanı, Taliban'ın barış görüşmelerini kabul etmeye mecbur edileceğini belirtmiş, 2019'u mühlet olarak vermişti.

Taliban'da değişiklik yok

Taliban tarafında ise zayıflama ya da teslim olma emareleri görülmüyor. Taliban, çok sayıda intihar saldırısı ve el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırılar da dahil olmak üzere Afgan güçlerine yönelik eylemler yapmaya devam etti.

Ülkenin kuzeyindeki Faryab, Saripul ve Cevizcan ile batıdaki Farah ve Herat illerinde sadece aralıkta düzenlenen bu saldırılarda, bölge polis şeflerinin de aralarında olduğu 150 Afgan güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Yılın son ayının en ölümlü saldırısı 24 Aralık'ta düzenlendi. Kabil'de bir hükümet binasının kuşatmaya alınması ve ardından araçla düzenlenen intihar saldırısında, çoğu sivil çalışan 43 kişi öldü. Taliban saldırının sorumluluğunu üstlenmedi.

Taliban'a göre, örgüt 2018'de ülke genelinde 29 bölgede daha kontrolü ele geçirdi. Örgüt sözcüsü, yıl içinde 10 bin 638 saldırı düzenlediklerini, 20 binden fazla Afgan ve koalisyon askeri öldürdüklerini iddia etti.

ABD basınında geçen ay, Beyaz Saray'ın Afganistan'daki 7 bin askeri geri çekmeyi düşündüğüne yönelik haberler çıktı. Ancak bu haberler Washington yönetimi tarafından doğrulanmadı.

Barış görüşmelerine güçlü girmek istiyorlar

Uzmanlar, Afganistan'da her iki tarafın da muhtemel barış görüşmelerine güçlü girebilmek istediğini söyledi.

Savunma uzmanı Muhammed Arif, Taliban'ın diplomatik atağa geçtiğini, daha önce İran, Pakistan, Rusya ve diğer ülkelerle yapılan ancak gizli tutulan görüşmeleri, ayrıca ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad ile temasları artık açık şekilde yaptığını söyledi.

Arif, ABD'nin acil şekilde aradığı çözümde Taliban'ın gelecekte büyük pay kapmak istediğini ifade etti.

Devlet Başkanı Gani, olası barış görüşmelerine Afganistanlıların öncülük edeceğini açıkça belirtti. Ancak Taliban'ın Afgan yetkililerle görüşmeyi reddetmeyi sürdürmesi, bunun gerçekleşmesinin önünde engel oluşturuyor.

Suudi Arabistan, barış görüşmeleri hakkında bu ay Cidde'de Taliban ile ABD temsilcilerinin yüz yüze görüşeceği bir toplantıya ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Afganistan'daki Yüksek Barış Konseyi Sözcüsü Syed İhsan Tahiri, Taliban ile doğrudan görüşmelerin Suudi Arabistan'da yapılmasını umduklarını söyledi.

Tahiri, "Afganistan'da barış için yapılacak her girişimi destekliyoruz. Verilen sözlerin tutulmasını ümit ediyoruz" dedi.

Kaynak: AA, Reuters