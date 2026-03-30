Hafif Yağmurlu 5.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 30.03.2026 00:58

Tahran'da Mihrabad Havalimanı ve Tebriz'de petrokimya tesisine saldırı düzenlendi

ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarında başkent Tahran'daki Mihrabad Havalimanı ve Tebriz’de bir petrokimya tesisinin hedef alındığı bildirildi.

Tahran'da Mihrabad Havalimanı ve Tebriz'de petrokimya tesisine saldırı düzenlendi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

İran devlet televizyonu (IRIB), ülkenin iki büyük şehrine yapılan saldırıları duyurdu.

Haberde, Tahran'da Mihrabad Havalimanı'nın yanı sıra Kasri Firuzeh Mahallesi, 21'inci Bölge'deki Sani Hani Hastanesi arkası, Sorhe Hisar Parkı, Fadaiyani Eslam semtindeki Millibank binası, 15'inci Bölge'deki bir karton fabrikası ve Babayi Otoyolu'nun doğu ucunun hedef alındığı belirtildi.

Mihrabad Havalimanı'ndaki hasara ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

Öte yandan, Doğu Azerbaycan Kriz Yönetimi Genel Müdürü Mecid Ferşi, ABD-İsrail saldırılarında, Tebriz’deki bir petrokimya tesisinin vurulduğunu duyurdu.

Olay yerinde arama kurtarma çalışmalarının sürdüğüne işaret eden Ferşi, durumun kontrol altında olduğunu, tehlikeli veya zehirli bir maddenin yayılmadığını kaydetti.

ETİKETLER
ABD ABD-İsrail-İran Savaşı İran İsrail
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
Tarihi yapıları yarı değerli taşlara resmettiler
Tarihi yapıları yarı değerli taşlara resmettiler
FOTO FOKUS
Suya kapılan sürücü ağaç dallarıyla hayata tutundu
Suya kapılan sürücü ağaç dallarıyla hayata tutundu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ