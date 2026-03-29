AA 29.03.2026 22:59

ABD Katar'daki vatandaşlarını uyardı

ABD yönetimi, Orta Doğu'da devam eden gelişmeler nedeniyle Katar'da bulunan vatandaşlarına dikkatli olmaları ve olası acil durumlara karşı hazırlıklı bulunmaları çağrısında bulundu.

ABD’nin Doha Büyükelçiliğinin internet sitesinden yapılan açıklamada, bölgedeki durumun yakından izlendiği, vatandaşların kendi güvenliklerine ilişkin sağlıklı karar verebilmeleri için bilgilendirmelere devam edileceği belirtildi.

Büyükelçilik tarafından yayımlanan uyarı mesajında şu ifadelere yer verildi:

"Orta Doğu'dan ayrılmak istemeniz durumunda ABD hükümeti, mevcut ayrılış seçenekleri hakkında en güncel bilgiler ışığında size yardımcı olmaya hazırdır."

Katar'da kalmayı tercih eden vatandaşlara yönelik dikkatli olmaları uyarısı yapılan açıklamada; yerel makamların direktifleri doğrultusunda güvenli alanlara geçilmesi konusunda hazırlıklı olunması istendi.

Açıklamada ayrıca ABD vatandaşlarından; ikamet ettikleri yerlerde yiyecek, su, ilaç ve diğer temel ihtiyaç maddelerini hazır bulundurmaları talep edildi.

Büyükelçiliğin açıklamasında ayrıca bölgeden ayrılmak isteyen vatandaşlar için uçuş ve kara yolu seçeneklerine dair teknik bilgiler de paylaşıldı.

Sıradaki Haber
Tahran'ın bazı bölgelerinde elektrik kesildi
SON HABERLER
23:52
İran basını: Kesinti yaşanan bölgelere elektrik verilmeye başlandı
00:04
Özkan Yalım'a ait işletmelere operasyon düzenlendi
23:21
İran misillemesi nedeniyle İsrail Meclisinde oturuma ara verildi: Milletvekilleri sığınaklara gitti
23:58
Bakan Kurum: Gıda israfı sadece bugünü değil, yarını da tüketir
22:58
Bahçelievler'de depoda çıkan yangın söndürüldü
21:53
Emine Erdoğan'dan Uluslararası Sıfır Atık Günü paylaşımı
