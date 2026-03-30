Türkiye
AA 30.03.2026 00:22

Adana'da bir binanın damında patlama: 1 ölü, 1 yaralı

Adana'da merkez Seyhan ilçesinde bir binanın damında çok sayıda torpil barutunun boşaltılması sırasında meydana gelen patlama sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Adana'da bir binanın damında patlama: 1 ölü, 1 yaralı
[Fotograf: AA]

Denizli Mahallesi’ndeki 3 katlı binanın damında istiflenen çok sayıda torpil barutunun boşaltılması sırasında bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.

İhbar üzerine adrese 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, olay nedeniyle yaralanan İbrahim M. ve Şefik Ü.'yü hastaneye kaldırdı.

Tedavi altına alınan yaralılardan Şefik Ü., doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Valilik açıklama yaptı

Adana Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, saat 21.00 sularında meydana gelen patlamanın ardından adreste gerekli güvenlik tedbirlerinin alındığı belirtildi.

Torpillerdeki patlamanın nedeninin henüz belirlenemediği aktarılan açıklamada, "Olay yerinde ilgili birimler tarafından başlatılan inceleme ve araştırma titizlikle devam etmektedir." ifadesi kullanıldı.

Tarihi yapıları yarı değerli taşlara resmettiler
Suya kapılan sürücü ağaç dallarıyla hayata tutundu
