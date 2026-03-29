Bazı illerde kar etkili oldu

Antalya'nın Korkuteli ilçesinin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu, bazı kara yolları ulaşıma kapandı.

İlçede dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Yüksek rakımdaki Kırkpınar, Taşkesiği ve Kızılcadağ mahalleleri beyaza büründü, bazı yollar ulaşıma kapandı.

Kastamonu

Türkiye'nin önde gelen kayak ve kış turizmi merkezleri arasında yer alan Kastamonu-Çankırı sınırındaki Ilgaz Dağı Milli Parkı'nda, kar yoğunlaştı.

Aralıklarla etkisini sürdüren kar ve sis, görüş mesafesini düşürdü.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle sürücüler ve vatandaşlardan dikkatli olmaları istendi.

Manisa

Manisa'nın Demirci ilçesinde etkili olan kar, yüksek kesimleri beyaza bürüdü.

İlçe merkezinde sağanak etkisini sürdürürken, 1470 rakımlı Akçakertik mevkisi, Türkmen Dağı ve Bardakçı Mahallesi karla kaplandı.

Sis nedeniyle Demirci-Simav kara yolunun yüksek kesimlerinde görüş mesafesi zaman zaman 20 metreye kadar düştü.

Yetkililer, kara yolunda gece saatlerinde buzlanma meydana gelebileceğini belirterek, sürücülere dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulundu.

Bolu

Köroğlu Dağı'nın 2 bin 200 metre zirvesinde yer alan Kartalkaya, Aladağ ile Sarıalan yaylaları ve Abant Gölü Milli Parkı'nda kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

Kartalkaya'da etkili olan yağışın ardından kar kalınlığı 1 metreyi geçti, yaylalar beyaz örtüyle kaplandı.

Hafta sonu tatili için Abant'a gelen ziyaretçiler, kar altında göl çevresinde yürüyüş yaptı, fotoğraf çektirdi.

Kayseri

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde kar yağışı etkili oluyor.

İlçeye bağlı Sıradan, Pazarören ve Yeregeçen köylerinde öğleden sonra başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Sisin de etkili olduğu bölgede, yağışla birlikte tarım arazileri beyaza büründü.

Kar yağışı aralıklarla devam ediyor.