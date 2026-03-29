Hafif Sağanak Yağışlı 5.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 29.03.2026 16:47

Bazı illerde kar etkili oldu

Bazı illerin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu. Olumsuz hava koşulları nedeniyle sürücüler ve vatandaşlardan dikkatli olmaları istendi.

[Fotograf: AA]

Antalya'nın Korkuteli ilçesinin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu, bazı kara yolları ulaşıma kapandı.

İlçede dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Yüksek rakımdaki Kırkpınar, Taşkesiği ve Kızılcadağ mahalleleri beyaza büründü, bazı yollar ulaşıma kapandı.

Kastamonu

Türkiye'nin önde gelen kayak ve kış turizmi merkezleri arasında yer alan Kastamonu-Çankırı sınırındaki Ilgaz Dağı Milli Parkı'nda, kar yoğunlaştı.

Aralıklarla etkisini sürdüren kar ve sis, görüş mesafesini düşürdü.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle sürücüler ve vatandaşlardan dikkatli olmaları istendi.

Manisa

Manisa'nın Demirci ilçesinde etkili olan kar, yüksek kesimleri beyaza bürüdü.

İlçe merkezinde sağanak etkisini sürdürürken, 1470 rakımlı Akçakertik mevkisi, Türkmen Dağı ve Bardakçı Mahallesi karla kaplandı.

Sis nedeniyle Demirci-Simav kara yolunun yüksek kesimlerinde görüş mesafesi zaman zaman 20 metreye kadar düştü.

Yetkililer, kara yolunda gece saatlerinde buzlanma meydana gelebileceğini belirterek, sürücülere dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulundu.

Bolu

Köroğlu Dağı'nın 2 bin 200 metre zirvesinde yer alan Kartalkaya, Aladağ ile Sarıalan yaylaları ve Abant Gölü Milli Parkı'nda kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

Kartalkaya'da etkili olan yağışın ardından kar kalınlığı 1 metreyi geçti, yaylalar beyaz örtüyle kaplandı.

Hafta sonu tatili için Abant'a gelen ziyaretçiler, kar altında göl çevresinde yürüyüş yaptı, fotoğraf çektirdi.

Kayseri

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde kar yağışı etkili oluyor.

İlçeye bağlı Sıradan, Pazarören ve Yeregeçen köylerinde öğleden sonra başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Sisin de etkili olduğu bölgede, yağışla birlikte tarım arazileri beyaza büründü.

Kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

ETİKETLER
Kastamonu Manisa Antalya Kar Yağışı Meteoroloji Hava Durumu Bolu Kayseri
Sıradaki Haber
İstanbul’da sağanak yağış etkili oluyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı
17:05
İran'dan İsrail'e misilleme: Sanayi bölgesinde yangın çıktı
16:14
İstanbul’da sağanak yağış etkili oluyor
16:08
BAE hava savunma sistemleri İran'dan atılan füze ve İHA'lara müdahale etti
15:26
DMM'den 'Koşuyolu Kalp ve Damar Hastanesi satılıyor' iddialarına yalanlama
15:12
Antalya'nın yüksek kesimlerine kar yağdı
Tarihi yapıları yarı değerli taşlara resmettiler
Tarihi yapıları yarı değerli taşlara resmettiler
FOTO FOKUS
Suya kapılan sürücü ağaç dallarıyla hayata tutundu
Suya kapılan sürücü ağaç dallarıyla hayata tutundu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ