DHA 29.03.2026 15:03

İstanbul'da uçuşlara yağmur engeli

İstanbul'da etkili olan yağış hava trafiğini olumsuz etkiledi. Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapamayan uçaklar uzun süre havada tur attı. 42 uçak, başta İstanbul Havalimanı olmak üzere çevre havalimanlarına yönlendirildi.

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul genelinde etkisini artıran yağış, hava trafiğinde aksamalara yol açtı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş için alçalan uçaklar, hava koşulları ve düşük görüş mesafesi nedeniyle iniş gerçekleştiremedi.

Uçuş trafiğinde yaşanan yoğunlukla birlikte yakıt kritiğine giren toplam 42 uçak başka havalimanlarına yönlendirildi.

Meteorolojik Acil Durum Komitesi'nin (MATKOM) tarafından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son değerlendirmelere göre Sabiha Gökçen Havalimanı çevresinde yaşanılan olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle 29 Mart 2026 ile 30 Mart 2026 tarihlerinde uçuş iptalleri yapılacaktır. Yolcularımızın uçuşlarına ilişkin güncel bilgileri, ilgili havayolu şirketlerinin resmî internet siteleri ve çağrı merkezleri aracılığıyla takip etmeleri önemle rica olunur" denildi.

