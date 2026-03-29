Çok Bulutlu 8.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 29.03.2026 14:48

Trafik kazasında şehit olan polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

Mersin'de görevi başındayken geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede dün şehit olan polis memuru Serkan Ünal'ın cenazesi, memleketi Kırıkkale'de toprağa verildi.

[Fotograf: AA]

Şehit Ünal'ın naaşı, cenaze töreni için merkeze bağlı Kazmaca köyü camisine getirildi.

Şehidin eşi Hatice ve 7 yaşındaki oğlu İdris Bartu, burada tabutun üzerindeki şehidin fotoğrafına sarılıp öptü. Şehidin annesi Zeynep Ünal ise oğlunun tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

İl Müftüsü Abdurrahman Kotan'ın öğle vakti kıldırdığı cenaze namazının ardından Ünal'ın naaşı, köy mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine, Ünal'ın ailesi ve yakınları ile Vali Hüseyin Engin Sariibrahim, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Mustafa Kaplan, Belediye Başkanı Ahmet Önal, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Ali Haluk Karakuş, Emniyet Genel Müdürlüğü Sosyal Hizmetler ve Sağlık Dairesi Başkanı Güven Çopur, İl Emniyet Müdürü Mustafa Işık, İl Jandarma Komutanı Albay Hasan Acar, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Şehit polis memuru Serkan Ünal'ın evli ve bir çocuk babası olduğu, babasının vefat ettiği öğrenildi.

ETİKETLER
Kırıkkale Şehit Polis
Sıradaki Haber
Alanya açıklarında balıkçı teknesi battı: 2 kişi yüzerek kurtuldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:26
DMM'den 'Koşuyolu Kalp ve Damar Hastanesi satılıyor' iddialarına yalanlama
15:12
Antalya'nın yüksek kesimlerine kar yağdı
15:24
İstanbul'da uçuşlara yağmur engeli
14:59
Bakan Çiftçi'den APP plaka açıklaması: Amacımız vatandaşa zorluk çıkarmak değil
15:13
ABD basını: İran'ın ABD üssüne saldırısında 15 asker yaralandı, yakıt ikmal uçakları ve bir AWACS hasar gördü
14:37
Gazze'de yakıt sıkıntısı nedeniyle "sağlık hizmetleri durabilir" uyarısı
Tarihi yapıları yarı değerli taşlara resmettiler
Tarihi yapıları yarı değerli taşlara resmettiler
FOTO FOKUS
Suya kapılan sürücü ağaç dallarıyla hayata tutundu
Suya kapılan sürücü ağaç dallarıyla hayata tutundu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ