Dünya
AA 29.03.2026 23:20

İran misillemesi nedeniyle İsrail Meclisinde oturuma ara verildi: Milletvekilleri sığınaklara gitti

İran'ın İsrail'e yaptığı son misillemede çalan sirenler nedeniyle İsrail Meclisinde (Knesset) oturuma ara verildi ve milletvekilleri sığınaklara gitti.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberine göre, İsrail Meclisinin bulunduğu Batı Kudüs'te uyarı sirenleri çalınca oturuma ara verildi.

Tartışmalı bütçe görüşmelerinin yapıldığı İsrail Meclisi Genel Kurulunda, İsrail Evimiz Partisi lideri Avigdor Liberman'ın konuşması sırasında İran'dan İsrail'e füze ateşlendiği bilgisinin ulaşması üzerine oturum askıya alındı.

İsrail Meclisi Genel Kurul oturumlarının yayımlandığı Knesset televizyonu yayını yarıda keserken milletvekilleri sığınaklara gitti.

İsrail milletvekillerinin meclis sığınağındaki görüntüleri bazı basın mensupları tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

