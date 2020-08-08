Haber Giriş: Kaynak: AA
Tahran'da iki Lübnan vatandaşı öldürüldü
İran'ın başkenti Tahran'da kimliği belirsiz bir kişinin motosikletten açtığı ateşle iki Lübnan vatandaşını öldürdüğü bildirildi.
İran devlet televizyonunun emniyet kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Lübnan vatandaşı Ahmed Davud (58) ile kızı Meryem Davud (27), başkent Tahran'daki Pasdaran caddesinde dün gece araçlarında seyir halindeyken motosikletli bir saldırganın açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti.
Olayla ilgili tahkikatın devam ettiği belirtildi.
Etiketler: iran tahran lübnan vatandaşı saldırıSon Güncelleme: 8 Ağustos 2020 Cumartesi 14:17
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