İran devlet televizyonunun emniyet kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Lübnan vatandaşı Ahmed Davud (58) ile kızı Meryem Davud (27), başkent Tahran'daki Pasdaran caddesinde dün gece araçlarında seyir halindeyken motosikletli bir saldırganın açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti.

Olayla ilgili tahkikatın devam ettiği belirtildi.