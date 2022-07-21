İletişim Başkanlığından tahıl sevkiyatı anlaşmasına ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Ukrayna ve Rusya taraflarının katılımıyla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in hazır bulunacağı tahıl sevkiyatı anlaşması imza töreni yarın 16.30’da Dolmabahçe Ofisi’nde gerçekleştirilecek."

Tüm dünyanın gözünü diktiği tahıl krizi yarın İstanbul’da imzalanacak anlaşmayla çözülecek. İstanbul’daki imza törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan ve BM Genel Sekreteri Guterres de katılacak. İmzalanacak anlaşmaya ilişkin tüm detaylar @trthaber’de.https://t.co/K1d95tZqIl pic.twitter.com/L500CNlRyw — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 21, 2022

Dörtlü Toplantı'dan olumlu sonuç

Ukrayna limanlarında bekleyen tahıl ve gıda maddelerinin deniz yoluyla sevkine ilişkin Türkiye, Rusya, Ukrayna askeri heyetleri ile BM heyetinin İstanbul'da bir araya gelmişti.

"Dörtlü Toplantı"dan olumlu sonuç çıkmıştı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Ukrayna tahılına ilişkin toplantıda İstanbul’da tarafların temsilcilerinin bulunacağı koordinasyon merkezi oluşturulması konusunda mutabık kalındı" açıklamasını yapmıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres de Ukrayna tahılını görüşmek üzere bugün İstanbul'a geliyor.