Haber Giriş: Kaynak: AA
Tacikistan’da bir hastane karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA]
Çin’in sınır komşusu olan ve henüz koronavirüs (COVID-19) vakası açıklanmayan Tacikistan’ın kuzeyinde bir hastane karantinaya alındı.
Tacik basınında yer alan habere göre, ülkenin kuzeyindeki Cabbar Rasulov ilçe hastanesi, önlem amacıyla içerisindeki 397 kişiyle 14 günlüğüne kapatıldı.
Basına konuşan hastanenin başhekimi Dilmurod Rahmatullayev, bir kişinin zatürreden öldüğü hastanenin karantinaya alındığını ifade ederek hastanede 182 hasta, 35 hasta yakını ve 180 çalışanın bulunduğunu aktardı.
Rahmatullayev, test sonuçlarına göre hastanedekiler arasında koronavirüsün tespit edilmediğini ancak ateşi yüksek olan 7 kişinin bulaşıcı hastalıklar hastanesine sevk edildiğini belirtti.
Etiketler: Tacikistan koronavirüs coronavirüs covid-19Son Güncelleme: 10 Nisan 2020 Cuma 13:55
Son Haberler
- 14:43
- 14:26
- 14:10
- 14:31
- 14:10
Sıradaki Haber
Doğu Afrika öncekilerden 20 kat büyük çekirge istilasıyla karşı karşıya
Yükleniyor lütfen bekleyiniz