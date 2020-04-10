Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, devlet televizyonunda canlı yayınlanan açıklamasında, son 24 saatte COVID-19 nedeniyle ülke genelinde 122 kişinin daha yaşamını yitirdiğini, tespit edilen yeni vaka sayısının ise bin 972 olduğunu duyurdu.

Böylece ülkede COVID-19 kaynaklı can kaybının 4 bin 232'ye çıktığını aktaran Cihanpur, vaka sayısının 68 bin 192'ye ulaştığını bildirdi.

Cihanpur ayrıca hastanelerde tedavi gören hastalardan 3 bin 969'unun durumunun kritik olduğu bilgisini verdi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü ayrıca, dünden bu yana 3 bin 156 kişinin iyileştiğini belirterek, şu ana kadar sağlığına kavuşan toplam hasta sayısının 35 bin 465 olduğunu ifade etti.

Cihanpur, ülke genelinde bugüne kadar yapılan COVID-19 test sayısının ise 242 bin 568 olduğunu sözlerine ekledi.