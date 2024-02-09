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Dünya
AA 09.02.2024 10:58

Tacikistan ile Kırgızistan, 2023'te tartışmalı sınırın 169,48 kilometresini belirledi

Tacikistan ile Kırgızistan hükümetlerinin, 2023'te tartışmalı sınırın 169,48 kilometrelik kısmı üzerinde uzlaşmaya vardığı bildirildi.

Tacikistan ile Kırgızistan, 2023'te tartışmalı sınırın 169,48 kilometresini belirledi
[Fotograf: AP]

Tacikistan Arazi Yönetimi ve Jeodezi Devlet Komitesi ile Topografik Çalışma Grubu Başkanı Orif Hocazade, başkent Duşanbe'de düzenlediği basın toplantısında ülkesiyle Kırgızistan arasındaki tartışmalı sınıra ilişkin açıklama yaptı.

Hocazade, "2023 yılında Tacikistan ve Kırgızistan'ın topografik çalışma grupları 15 toplantı gerçekleştirdi ve sonucunda 169,48 kilometrelik devlet sınır hattının tanımı yapıldı. Bugüne kadar toplamda 889,45 kilometrelik Tacik-Kırgız devlet sınırının belirlenmesi tamamlandı." dedi.

Şimdiye kadar belirledikleri ortak hududun Tacikistan ile Kırgızistan arasındaki toplam sınırın yaklaşık yüzde 90'ını oluşturduğunu belirten Hocazade, sorunun bir an önce çözülmesini istediklerini sözlerine ekledi.

Kırgızistan ile Tacikistan arasındaki 972 kilometrelik ortak sınırın şimdiye kadar yaklaşık yüzde 90'ına tekabül eden 889,45 kilometrelik kısmı üzerinde uzlaşma sağlanırken en son 30 Ocak-5 Şubat tarihlerinde Kırgızistan'ın Batken şehrinde bir araya gelen taraflar, sınırın 3,71 kilometresi üzerinde daha anlaşmaya vararak protokol imzalamıştı.

Tacikistan ile Kırgızistan arasında sınır anlaşmazlıklarından dolayı zaman zaman gerginlik ve çatışmalar çıkmış, iki ülke arasındaki en son çatışma 14 Eylül 2022'de yaşanmış, iki taraftan onlarca kişi hayatını kaybetmişti.

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