Sydney’deki kontrollü yangınlar, şehrin hava kalitesini azalttı

Avustralya'nın ikinci en kalabalık şehri Sydney'de, orman yangını sezonu hazırlıkları kapsamında kontrollü çıkarılan yangınlar, şehrin hava kalitesini düşürdü.

Yetkililer, New South Wales eyaletinde şu ana kadar çıkarmayı planladıkları kontrollü yangınların sadece yüzde 14'ünü gerçekleştirdiklerini bildirdi.

New South Wales Kırsal Yangın Servisi Müfettişi Ben Shepherd, hava kirliliğinin artmasından dolayı, perşembe ve cuma günü yapılması planlanan kontrollü yangın faaliyetlerini askıya aldıklarını açıkladı.

Bu yılın orman yangını sezonunun, "Kara Yaz" olarak adlandırılan 2019-2020 sezonundan sonra "en yok edici yangın sezonu" olarak kayıtlara geçmesi bekleniyor.