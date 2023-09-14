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Dünya
AA 14.09.2023 11:59

İsrail güçleri Batı Şeria'da 2 Filistinliyi yaraladı, 15 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine düzenlediği baskınlarda 2 Filistinliyi yaraladı, 15 kişiyi gözaltına aldı.

İsrail güçleri Batı Şeria'da 2 Filistinliyi yaraladı, 15 Filistinliyi gözaltına aldı
[Fotograf: AA]

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Nablus'taki yerel yetkililerden alınan bilgiye göre, İsrail güçleri Belde Beyt Mülteci Kampı'na baskın düzenledi.

Bölge sakinleriyle İsrail güçleri arasında çıkan olaylarda, 2 Filistinli gerçek mermiyle yaralandı onlarca kişi atılan gazdan etkilendi.

Batı Şeria'nın güneyinde yer alan Beytullahim yakındaki Ayide Mülteci Kampı'nda da benzer olaylar yaşandı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre kampa baskın düzenleyen İsrail güçleri, Filistinlilere gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti.

Filistin Esirler Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, "İsrail ordusu, Batı Şeria'nın bazı belde ve kentlerinde 15 Filistinliyi gözaltına aldı." ifadeleri kullanıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli suçlamalarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Baskınlara tepki gösteren bölge sakini Filistinliler ile İsrail askerleri arasında zaman zaman çatışmalar çıkıyor.

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