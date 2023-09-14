ABD: Sudan'da sivillerin ölümüne sebep olan çatışmalardaki artış nedeniyle endişeliyiz

Miller, Sudan'da başkent Hartum ile Darfur ve Kordofan'ın güneyinde meydana gelen ve sivillerin ölümüne neden olan artan saldırılara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Sözcü Miller, özellikle 10 Eylül'de başkent Hartum'un güneyini hedef alan ve en az 43 kişinin ölümüne neden olan hava saldırısı ile Nyala'da ağustos sonunda en az 27 kişinin ölümüne neden olan Sudan Silahlı Kuvvetleri ile HDK arasında artan çatışmalar ve bombardımanlar nedeniyle endişe duyduklarını kaydetti.

Miller, "İki taraf da Sudan'da ölüm ve yıkıma sebep olan, amansız şiddete önayak oluyor. Daha önce dediğimiz gibi, iki taraf da sivillerin korunmasıyla ilgili olanlar dahil uluslararası insan hakları uyarınca yükümlülüklerini yerine getirmeli." ifadelerini kullandı.

"Sudan halkı özgürlük, barış ve adaleti hak ediyor"

Miller, insani ihtiyaçların karşılanmasını ve yardım faaliyetlerinin kolaylaştırılmasını öngören Cidde Bildirisi'ne rağmen tarafların sivillerin korunmasına yönelik sorumluluklarını yerine getirmediklerini vurguladı.

ABD'nin Sudan'da meydana gelen olayların sorumlularının yaptıklarından mesul tutulmasını desteklemeye devam ettiğini belirten Miller, "Savaş halindeki taraflar, bu zalim çatışmaya son vermeli. Sudan halkı özgürlük, barış ve adaleti hak ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Sudan Doktorlar Sendikası, 10 Eylül'de ordu ile HDK arasında devam eden çatışmalarda başkent Hartum'un güneyindeki bir pazarı hedef alan hava saldırısında 43 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Çatışan taraflar ise konuya ilişkin birbirini suçlayan açıklamalar yapmıştı.

Sudan'da ordu ile HDK arasındaki çatışmalar

Sudan ordusu, bir zamanlar desteklediği ancak bağımsız ve paralel bir ordu gibi davranması nedeniyle tehdit olarak gördüğü HDK'nin 2 yıl içinde tamamen orduya entegrasyonunu istemişti.

HDK'nin ise sivil hükümetin ardından yaklaşık 10 yıla yayılan bir süreçte bunu kabul edebileceğini açıklamasıyla başlayan sözlü savaş ve gerginlik, 15 Nisan sabahı taraflar arasında başkent Hartum ve çeşitli kentlerde silahlı çatışmaya dönüşmüştü.