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Dünya
İHA 14.09.2023 11:16

Ermenistan, Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusuna bağlı birliklerin Kelbecer’de Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını duyurdu.

Ermenistan, Azerbaycan mevzilerine ateş açtı
[Fotograf: AA]

Ermenistan, Azerbaycan sınırında provokasyonlarını sürdürüyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Basargeçer ilinin Yukarı Zağalı ve Tovuzkale ilinin Mosesgeh kasabası istikametindeki Ermenistan silahlı birliklerinin Azerbaycan ordusunun Kelbecer ilinin Mollabayramlı ve Tovuz ilinin Ağdam kasabası istikametinde bulunan mevzilerine aralıklarla ateş açtığı bilgisi verildi.

Öte yandan, Rus barış güçlerinin geçici olarak konuşlandığı Azerbaycan topraklarında bulunan yasa dışı Ermeni silahlı grupları, yerel saatle 00.05 sıralarında Azerbaycan ordusunun Kelbecer ili istikametinde bulunan mevzilerine ateş açtı.

Açılan ateşe Azerbaycan ordusu birlikleri tarafından karşılık verildi.

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