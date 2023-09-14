Hindistan'da 8 asırlık dergah "barışçıl anlayışla" her dinden yüzbinlerce insanı ağırlıyor

Başkent Yeni Delhi'de 8 asırdır varlığını sürdüren Nizamuddin Dergahı, her dinden insanı sevgiyle kucaklıyor. Barışçıl anlayışla tebliğ ve irşat faaliyetinin yürütüldüğü dergah, kentin cazibe merkezleri arasında yer alıyor.

Evliya Nizamuddin'in soyundan gelenlerin bulunduğu dergahta, dini sohbet ve eğitimler veriliyor. Talebelerin yetiştiği dergahta her gün ilahi dinletisi sunuluyor.

İçinde bulunduğu mahalleye adını veren dergahta türbelerin yanı sıra insanların serinlemek için girdiği, kuraklığa karşı inşa edilmiş bir de havuz bulunuyor. Gençler başta olmak üzere dergahta ibadet eden vatandaşlar, vakit aralarında fırsat buldukça bu havuzda serinliyor.

Dergah içindeki camide ibadet eden ve türbede dini ritüelleri yerine getiren cemaat, Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da dualarında yer veriyor.

"Zengin-fakir her görüşten insan burada yan yana gelip oturabiliyor"

Türbedar Ayed Ajmal Nizami, dergahta her gün farklı ülke ve inançlardan binlerce kişiyi misafir ettiklerini belirterek, "Zengin-fakir, her görüşten insan burada yan yana gelip oturabiliyor. Burası herkes için barışın olduğu bir yer." dedi.

Dergah cemaatinin Türkiye'ye ayrı bir sevgi beslediğini anlatan Nizami, "II. Abdülhamid, Medine'den Şam'a demir yolunu (Hicaz Demiryolu) yaparken buranın kızları, kadınları, erkekleri altınlarını kendisine hediye olarak gönderdiler. Halen Türkiye'deki kardeşlerimize elimizi uzatıyoruz, onları her zaman burada hoş karşılıyoruz. Hem iyi günde hem kötü günde Türkiye'deki kardeşlerimizin yanındayız. Ayrıca, çok saygı duyduğumuz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da buraya gelmesini arzuluyoruz, onu burada ağırlamak istiyoruz." diye konuştu.

"Biz halen Türkiye'deki kardeşlerimiz için dua ediyoruz"

Türkiye-Hindistan ilişkilerinin yüzyıllar öncesine dayandığını dile getiren Nizami, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz halen Türkiye'deki kardeşlerimiz için dua ediyoruz. Yakın zamanda Türkiye'de seçim oldu. Buradaki bütün Müslümanlar, Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığı için dua ettiler. Neden mi, çünkü insanlar Erdoğan'ı ümmet için güçlü bir lider olarak görüyor. İnsanlar ona eğitici bir lider olarak bakıyor. İnsanlar onu gelecek nesillere rol model olarak görüyor. İnsanlar Erdoğan'a baktıklarında yönetim nasıl olur ve düşmanın gözlerinin içine nasıl bakılır onu görebiliyor. İş Rohingya'ya, Filistin'e gelince herkesten önce hakkı söylüyor. Bu yüzden insanlar onu burada çok seviyor, hem kendisine hem Türkiye'ye dua ediyor."

Türbedar Süheyl Nizami ise Türkiye'den gelen misafirlerle daha iyi iletişim kurmak için 2 yıl eğitim alarak Türkçe öğrendiğini aktardı.

Her dinden insana kapısını açan Nizamuddin Dergahı'nın "duaların kabul olması" ile meşhur olduğunu kaydeden Nizami, "Ben Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesi için, Türk halkı için sürekli dua ediyorum. Allah, Erdoğan'a ve Türk halkına güç kuvvet versin, uzun ömür ve sıhhat versin. Allah Türkiye'yi afetten, beladan, fitneden korusun." dedi.