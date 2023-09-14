Açık 21ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 14.09.2023 11:09

Lee Kasırgası'nın ABD'nin New England bölgesini etkilemesi bekleniyor

Atlantik Okyanusu'nda ilerleyen Lee Kasırgası'nın etkilerinin, son zamanlarda olumsuz hava koşullarıyla boğuşan ABD'nin New England bölgesi ve Kanada'nın Atlantik kıyı şeridini etkisi altına alması bekleniyor.

Lee Kasırgası'nın ABD'nin New England bölgesini etkilemesi bekleniyor
[Fotograf: AP]

ABD Ulusal Kasırga Merkezinin (NHC) açıklamasına göre, Lee Kasırgası, Kanada'nın Atlantik kıyı şeridi ve ABD'nin New England bölgesinde etkili olacak.

ABD'nin kuzeydoğu bölgelerini içine alan New England genelinde kasırga uyarısı verilirken, eyaletlerde kasırga ve fırtına erken uyarı sistemi aktive edildi.

Maine eyaletinin doğusunda, 16 Eylül'de şiddetli yağmur, kıyılarda sel baskını gibi olumsuz hava şartları bekleniyor.

Massachusetts'in güneydoğusunda ortaya çıkabilecek sel baskını ve "hayati tehlike" oluşturabilecek fırtına olasılığı hakkında uyarıda bulunulurken, bölgede fırtına erken uyarı sistemi devreye sokuldu.

Öte yandan, Bermuda bölgesi için verilen tropik fırtına uyarısı sürüyor.

Lee, 2. kategori kasırga olarak Atlantik Okyanusu'nun kuzeyine ilerlemeye devam ediyor.

ETİKETLER
Kasırga ABD Kanada
Sıradaki Haber
ABD, Kuzey Kore ile Rusya arasında gelişen savunma işbirliğinden endişeli
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:55
ABD: Sudan'da sivillerin ölümüne sebep olan çatışmalardaki artış nedeniyle endişeliyiz
11:56
Arnavutköy'de 4 katlı bina tahliye edildi
11:43
ABD'de Federal Yargıç, revize edilen göçmen programını hukuka aykırı buldu
11:36
Gaziantep lezzetleri dünyaya tanıtılacak
11:30
MEB şartları belirledi: Kimler açık liseye geçebilecek?
11:25
İnternet erişimine sahip girişimlerin oranı yüzde 96 oldu
Depremden etkilenen Adıyaman'daki üniversitede kontenjan doluluğu yüzde 97 oldu
Depremden etkilenen Adıyaman'daki üniversitede kontenjan doluluğu yüzde 97 oldu
FOTO FOKUS
Bangladeş’te yangın: Yüzlerce dükkan küle döndü
Bangladeş’te yangın: Yüzlerce dükkan küle döndü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ