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Dünya
AA 14.09.2023 11:09

ABD, Kuzey Kore ile Rusya arasında gelişen savunma işbirliğinden endişeli

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Kuzey Kore ile Rusya arasındaki artan savunma işbirliğinden "endişeli" olduklarını söyledi.

ABD, Kuzey Kore ile Rusya arasında gelişen savunma işbirliğinden endişeli

John Kirby, düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin görüşmesinin sonucunu tam bilmediklerini aktaran Kirby, Moskova'nın Pyongyang ile potansiyel silah anlaşması imzalamaya çalıştığını belirtti.

Kirby, "Daha önce İran ve Rusya arasında gelişen savunma ilişkisinde de dile getirdiğimiz gibi Kuzey Kore ve Rusya arasındaki gelişen savunma işbirliğine dair de endişelerimiz var." dedi.

John Kirby, Rusya'nın Kuzey Kore'nin yasa dışı nükleer ve balistik füze programlarına destek vermesinin "önemli bir endişe kaynağı" olacağını vurguladı.

İki ülke arasındaki bu işbirliğiyle Kuzey Kore'nin askeri kapasitesini geliştirebileceğine dikkati çeken Kirby, iki ülkenin bir silah anlaşmasına varması halinde "bununla uygun bir şekilde ilgileneceklerini" söyledi.

Putin ile Kim dün Rusya'nın Amur bölgesindeki Vostoçniy Uzay Üssü'nde bir araya gelmişti.

Kim, görüşmeden önce yaptığı açıklamada, Rusya ile ilişkileri daha da geliştirmek istedikleri mesajını vererek, Putin'in ve Rusya hükümetinin kararlarını her zaman desteklediklerini söylemişti.

Putin de Kim ile görüşmesini "verimli" olarak nitelendirmiş, bölgedeki durum ve ikili ilişkiler konusunda görüş alışverişinde bulunduklarını belirtmişti.

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