Haber Giriş: 29 Mart 2021 Pazartesi 02:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Süveyş Kanalı'nı tıkayan gemiyi kurtarmak için iki çekici daha operasyona katıldı
Süveyş Kanal İdaresi Başkanı Usame Rabi, Kanal'a oturan "The Ever Given" adlı geminin kurtarılması operasyonuna iki çekicinin daha katıldığını açıkladı.
Kanal İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre Rabi, iki çekicinin de Port Said Tersanesi'nde çalışmaları yapmaya uygun hale getirildiğini belirtti.
Rabi, her bir çekicinin yaklaşık 36 metre uzunluğunda, 13 metre genişliğinde yüksek kapasiteli pervanelere sahip olduğunu vurguladı.
Geminin yüzdürülmesi için çalışmaların 12 çekiciyle aralıksız sürdürüldüğünü dile getiren Rabi, operasyonun metcezir ve rüzgarın yönüyle de ilişkili olduğunu hatırlattı.
Etiketler: Ticaret Savaşları
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