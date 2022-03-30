Haber Giriş: 30 Mart 2022 Çarşamba 14:14Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Suudi petrol tesisine saldırının görüntüleri ortaya çıktı
Suudi Arabistan'da petrol şirketi Aramco'ya ait tesislere yönelik Husilerin düzenlediği saldırının görüntüleri yayınlandı. Can kaybının yaşanmadığı saldırıda, roketin düşme anı ve sonrası güvenlik kamerasına yansıdı.
Yemen'deki İran destekli Husiler geçen cuma Suudi petrol tesislerini vurdu. Saldırı anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.
Husiler, Cidde'deki petrol şirketi Aramco'yu hedef aldı.
Şirkete ait petrol dağıtım istasyonundaki 2 tankın vurulma anı güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.
Can kaybı yok
Tanklarda çıkan yangın yoğun çabalar sonucu güçlükle söndürülebilirken, saldırıda can kaybı olmadı.
Saldırıyı Türkiye de kınamış, Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bölgenin huzur ve istikrarı için terör saldırılarının bir an önce son bulması gerektiği vurgulanmıştı.
İran destekli Husiler sık sık Suudi Arabistan'ın lojistik bölgelerini balistik füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alıyor.
Etiketler: Suudi Arabistan Petrol
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