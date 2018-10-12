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Suudi Arabistan'dan Kaşıkçı açıklaması

Suudi Arabistan, Türkiye'nin, Kaşıkçı olayının aydınlatılması amacıyla oluşturulacak ortak çalışma grubunun kurulması yönündeki talebi olumlu yanıtlamasını memnuniyetle karşıladı.

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Suudi Arabistandan Kaşıkçı açıklaması

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'nın üst düzey bir yetkiliye dayandırarak yayımladığı yazılı açıklamada, "Kardeş Türkiye Cumhurbaşkanlığı'nın, Cemal Kaşıkçı olayını aydınlatması için iki ülkenin uzmanlarından oluşacak ortak grubun kurulması yönünde Suudi Arabistan tarafından sunulan teklifi olumlu karşılamasından memnuniyet duyduk." denildi.

Söz konusu olumlu adımın takdir edildiği açıklamada, "Ortak çalışma grubunun yeteneğine ve üstleneceği görevi iş birliği içinde en iyi şekilde yerine getireceğine güvenimiz tamdır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, Suudi Arabistan'ın nerede olursa olsun vatandaşlarının hayat ve güvenliklerine son derece önem verdiğine dikkat çekildi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kaşıkçı'nın kaybolması soruşturmasına ilişkin dün AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Türkiye ve Suudi Arabistan arasındaki iş birliği çerçevesinde ve Suudi Arabistan'ın teklifi üzerine, Suudlu gazeteci Cemal Kaşıkçı hadisesinin bütün yönleriyle aydınlatılması amacıyla ortak çalışma grubu kurulması kararlaştırılmıştır." ifadelerini kullanmıştı.

Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine katkı veren ve Batı medyasında Ortadoğu ile ilgili haberleriyle tanınan Kaşıkçı, 2 Ekim'de resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra ortadan kaybolmuştu.

Kaynak: AA

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