Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bu yılki hac organizasyonunun COVID-19 salgınına karşı özel koşullar çerçevesinde gerçekleştirileceği aktarıldı.

İşleyiş ve koşullara ilişkin açıklamanın daha sonra yapılacağı bildirildi.

Suudi Arabistan, koronavirüs salgını nedeniyle geçtiğimiz yıl sadece ülke içinden, sınırlı sayıda hacı adayını kabul etmişti.