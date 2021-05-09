Konuyla ilgili açıklamayı Avrupa İç Pazar Komiseri Thierry Breton yaptı.

Hazirandan sonraki süreç için AstraZeneca aşısı siparişini yenilemediklerini belirten Breton, "Ne olacağını göreceğiz" dedi.

Breton, söz konusu aşının "çok iyi bir aşı" olduğunu sözlerine ekledi.

AstraZeneca aşısının kullanımı, olası kan pıhtılaşması raporları nedeniyle bazı ülkelerde askıya alınmış, bazılarında ise yaşa göre sınırlandırılmıştı.