Haber Giriş: 9 Mayıs 2021 Pazar 15:38Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Avrupa Birliği, yeni AstraZeneca aşısı siparişi vermedi
[Fotoğraf: AFP]
Avrupa Birliği'nin, AstraZeneca tarafından üretilen koronavirüs aşısından haziran sonrası için henüz sipariş vermediği bildirildi.
Konuyla ilgili açıklamayı Avrupa İç Pazar Komiseri Thierry Breton yaptı.
Hazirandan sonraki süreç için AstraZeneca aşısı siparişini yenilemediklerini belirten Breton, "Ne olacağını göreceğiz" dedi.
Breton, söz konusu aşının "çok iyi bir aşı" olduğunu sözlerine ekledi.
AstraZeneca aşısının kullanımı, olası kan pıhtılaşması raporları nedeniyle bazı ülkelerde askıya alınmış, bazılarında ise yaşa göre sınırlandırılmıştı.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Aşısı
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