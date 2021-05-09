Haber Giriş: 9 Mayıs 2021 Pazar 16:22Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Suudi Arabistan'dan 'hac' açıklaması: Bu sene hac yapılacak
[Fotoğraf: AA]
Suudi Arabistan, bu yılki hac organizasyonunun koronavirüse karşı özel şartlar altında gerçekleştirileceğini açıkladı.
Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bu yılki hac organizasyonunun COVID-19 salgınına karşı özel koşullar çerçevesinde gerçekleştirileceği aktarıldı.
Bu yıl hac ibadeti yapılabilecek. Suudi Arabistan bu yıl hac ibadetinin sağlık ve güvenlik koşullarına göre gerçekleştirilmesinin planlandığını açıkladı.https://t.co/l1jAqJNJ4J pic.twitter.com/oQ1DJ2neb9— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 9, 2021
İşleyiş ve koşullara ilişkin açıklamanın daha sonra yapılacağı bildirildi.
Suudi Arabistan, koronavirüs salgını nedeniyle geçtiğimiz yıl sadece ülke içinden, sınırlı sayıda hacı adayını kabul etmişti.
Etiketler: Hac Suudi Arabistan
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