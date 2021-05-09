Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bu yılki hac organizasyonunun COVID-19 salgınına karşı özel koşullar çerçevesinde gerçekleştirileceği aktarıldı.

Bu yıl hac ibadeti yapılabilecek. Suudi Arabistan bu yıl hac ibadetinin sağlık ve güvenlik koşullarına göre gerçekleştirilmesinin planlandığını açıkladı.https://t.co/l1jAqJNJ4J pic.twitter.com/oQ1DJ2neb9 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 9, 2021

İşleyiş ve koşullara ilişkin açıklamanın daha sonra yapılacağı bildirildi.

Suudi Arabistan, koronavirüs salgını nedeniyle geçtiğimiz yıl sadece ülke içinden, sınırlı sayıda hacı adayını kabul etmişti.