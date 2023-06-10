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Dünya
AA 10.06.2023 19:24

Suudi Arabistan'dan Filistinli şehit ve mahkum yakınlarından bin kişiye hac imkanı

Suudi Arabistan, Filistinli şehit, yaralı ve mahkumların yakınlarından hac farizasını yerine getirecek bin kişiyi misafir edeceğini duyurdu.

Suudi Arabistan'dan Filistinli şehit ve mahkum yakınlarından bin kişiye hac imkanı
[Fotograf: AA]

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz Al Suud'un talimatıyla Suudi Arabistan İslami İşler Bakanlığının organize ettiği Hadim'ül Haremeyn Eş-Şerifeyn'in Misafirleri Programı kapsamında hac farizasını yerine getirecek Filistinliler hakkında bilgi verildi.

Filistinli şehit, yaralı ve mahkumların yakınlarından hac farizasını yerine getirecek bin kişinin program kapsamında ağırlanacağı kaydedilen haberde, misafirlerin Suudi Arabistan'a gelişleri, hac ibadetinin rükünlerini yerine getirmeleri ve Filistin'e dönüşlerine kadar tüm aşamaların planlandığı aktarıldı.

Haberde ayrıca, program kapsamında söz konusu bin Filistinli hacı adayının Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi imamlarıyla da bir araya geleceği belirtildi.

Suudi Arabistan İslami İşler Bakanı Dr. Abdullatif bin Abdulaziz Al eş-Şeyh de, Kral Selman'ın söz konusu jestinin Filistinli şehit ve mahkum ailelerine verdiği önem ve takdirinin göstergesi olduğunu ifade etti.

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