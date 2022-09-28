Suudi Arabistan haber ajansı SPA'nın İletişim Bakanı Macid el-Kasabi'den aktardığı bilgiye göre, Cidde'deki el-Selam Sarayı'nda Kral Selman'ın başkanlık ettiği kabine toplantısında Veliaht Prens Muhammed bin Selman da hazır bulundu.

Rusya-Ukrayna savaşının aralarında bulunduğu uluslararası, bölgesel ve yerel ölçekteki gelişmelerin ele alındığı Bakanlar Kurulunda, Yemen'deki ateşkesin uzatılması ve genişletilmesi yönünde Birleşmiş Milletler'in gösterdiği çabalara tam destek verildiği aktarıldı.

Toplantıda, güvenlik kameralarının kullanılması sisteminin karara bağlandığı açıklandı.

Kabine revizyonu en son 4 yıl önce yapılmıştı

Bugün ilan edilen kabine revizyonu kapsamında Bakanlar Kuruluna Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın başkanlık edeceği aktarılmıştı.

Kraliyet kararnamesine göre, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz'in katıldığı Bakanlar Kurulu toplantılarına yine Kral Selman'ın liderlik edeceği vurgulanmıştı.

Suudi Arabistan'da en son 27 Aralık 2018'de kabine revizyonu yapılmıştı.