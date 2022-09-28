Haber Giriş: 28 Eylül 2022 Çarşamba 03:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD, 2023'te de maksimum 125 bin mülteci kabul edecek
[Fotograf: AA]
ABD Başkanı Joe Biden, 2023 mali yılı için mülteci kabul sayısını değiştirmedi. ABD, 2022'de olduğu gibi önümüzdeki yıl da 125 bin mülteci kabul edebilecek.
Biden, Dışişleri Bakanlığı'na gönderdiği mektupta 1 Ekim'de başlayacak 2023 mali yılı için mülteci sınırını bildirdi.
Mektupta Biden, bu sınırı geçen yıl ile aynı tutarak 125 bin olarak belirledi.
Biden yönetimi geçen yıl mülteci kabul sınırını arttırsa da son 1 yılda ABD'ye kabul edilen mülteci sayısı 20 bin olmuştu.
Son Haberler
- 04:02
- 03:29
- 03:14
- 03:54
- 02:34
Sıradaki Haber
Cezayir’de son bir haftada trafik kazalarında 45 kişi hayatını kaybetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz