Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti, dikkatleri Küre ittifakı ülkelerinde muhaliflere uygulanan baskıya çevirdi.

Cinayet, Suudi yönetiminin muhaliflerine karşı uyguladığı susturma yöntemlerini tüm dünyanın gündemine taşıdı.

Muhaliflere karşı gizli operasyon birimi

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın muhaliflere karşı gizli bir operasyon birimi oluşturulmasına onay verdiği daha önce ABD medyasında yer aldı.

Bu gizli birimin Arap ülkelerinde yaşayan Suudi muhalifleri zor kullanarak ülkeye götürdüğü ve işkence yaptığı iddia edildi.

Avrupa'da yaşayan muhalif prenslerin kaçırıldığı haberler de zaman zaman dünya basınında yer aldı.

Muhammed bin Selman'ın sosyal medya ordusu

Suudi Arabistan'ın uluslararası basına yansıyan bir başka baskı yöntemi ise sosyal medyada muhaliflere karşı oluşturulan karalama ekibi.

ABD'li New York Times gazetesi, Veliaht Prens bin Selman'ın sosyal medya ekibinde yüzlerce kişinin görev aldığını ileri sürdü.

Sosyal medya platformu Twitter da, Suudi Arabistan yanlısı mesajlar yaydığı tespit edilen çok sayıda "sahte hesabı'' kapattığını açıkladı.

Kapatılanlar arasında Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Mısır'dan yönetilen hesaplar da bulunuyor.

BAE de benzer yöntemler uyguluyor

Ancak Suudi Arabistan bu konuda yalnız değil. BAE de benzer yöntemleri kullanan bir başka ülke.

Abu Dabi yönetiminin muhalif aktivist ve siyasileri dinleyip takip edebilmek için bir siber operasyonlar grubu oluşturduğu uluslararası haber ajanslarına yansıdı.

Bu sayede çok sayıda kişinin akıllı telefonları dinlendi.

Mısır muhaliflere her türlü baskıyı uyguluyor

Küre ittifakının bir diğer ülkesi Mısır da muhaliflere her türlü baskıyı uygulayan ülkeler arasında.

Sisi yönetimi ülkedeki çok sayıda muhalifi hapse attı. Darbecilerin devirip cezaevine gönderdiği eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi mahkeme salonunda hayatını kaybetti.

Pek çok muhalif hala idamla yargılanıyor.

Son olarak Sisi yönetiminin yolsuzluklarını anlatarak, halkı sokağa çağıran Mısırlı iş insanı Muhammed Ali baskı altına alındı.

İspanya'da sürgünde yaşayan Muhammed Ali, Sisi yönetiminin kendisini öldürmek için harekete geçtiğini söyledi.

Sosyal medyada Muhammed Ali'nin korunması için “Sonu Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı gibi olmasın” isimli kampanya başlatıldı.

Kaynak: TRT Haber