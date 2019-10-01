Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ve İtalya'nın Ankara Büyükelçiliği ortaklığında "Türkiye-İtalya İnovasyon Günü" düzenlendi.

İki ülkenin bilim ve teknoloji alanında stratejik ortaklığını geliştirecek etkinliğe, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, İtalya’nın Türkiye Büyükelçisi Massimo Gaiani, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, İtalya Dışişleri Bakanlığı İnovasyon ve Araştırma Müdürü Fabrizio Nicoletti ve İtalya Uzay Ajansı temsilcileri katıldı.

Yoğun ilgi gören programda TRT Haber'in sorularını yanıtlayan TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Türkiye'nin uluslararası bilim, teknoloji ve inovasyon alanında iş birliklerini güçlendirmek istediğini, İtalya ve Türkiye arasındaki bu iş birliğinin, iki ülkenin de menfaatine olacağını söyledi.

[Fotoğraf: TRT Haber]

"Türkiye artık sadece üretim değil geleceğin teknoloji üssü"

TÜBİTAK olarak bu ortaklıktaki amaçlarının "üretim odaklı iş birliğini, teknolojinin üretimi ve araştırma geliştirme faaliyetleriyle daha fazla kuvvetlendirmek" olduğunu belirten Mandal'a göre Türkiye yalnızca bir üretim üssü olmaktan çıkıyor.

"Türkiye ile İtalya uzun yıllara dayanan bir iş birliğine sahip. Önceden bu firmaların ülkemize gelme nedeni daha fazla üretim odaklıydı. Bugün buraya gelen firmalar, Türkiye'yi sadece bir üretim üssü değil aynı zamanda geleceğin teknolojilerinin geliştirildiği bir boyutta değerlendiriyorlar. Çok yoğun bir ilgi var. 600'den fazla başvuru aldık bu gün için. Bugün burada bulunan İtalyan firmalarının da konuştuğu bu. Türkiye artık sadece bir üretim üssü konumunda değil, teknolojinin geliştirildiği ve bu teknolojileri üretmek için bilgilerin üretildiği bir ülke konumunda. Bu da TÜBİTAK olarak bizim en büyük arzumuz."

"Uzay en kritik alanımız"

İş birliği yapılacak başlıklar arasında en kritik alanın uzay olduğunu vurgulayan Mandal, bunun haricinde savunma alanı, havacılık alanı, malzeme sektörü, otomotiv sektörü, bio teknoloji odaklı sektörler, yani oldukça geniş bir alanda iş birliği sürecine girildiğini açıkladı.

Mandal'a göre, Türkiye'yi 2023 hedeflerine taşıyacak en önemli alanlardan biri üretimin yanı sıra teknoloji geliştirme.

"2023 hedeflerine baktığımızda, dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olmayı hedefliyoruz. Bunun anlamı, hem bölgesel hem de küresel anlamda bir güç olmak demek. İtalya ve Türkiye G20 ülkeleri. İlk 10'daki ülkeler noktasına bakıldığı zaman bunu gerçekleştirmek için üretimin yanı sıra teknoloji geliştmeye de odaklanmamız gerekiyor. İtalya da kazan kazan noktasında Türkiye'nin ortak iş birliği geliştirebileceği bir ülke. İtalyan Büyükelçiliği de buna büyük önem verdi ve bu aşamaya gelindi. Toplantının sonunda ise ortak çalışma komitesi kurulacak."

"Türkiye'nin inovasyon çabalarından çok etkilendim"

İtalya’nın Türkiye Büyükelçisi Massimo Gaiani ise, iki ülke arasındaki ilk inovasyon gününün açılışını yapmaktan mutluluk duyduğunu dile getirerek, TÜBİTAK Başkanı Mandal olmak üzere, hem TÜBİTAK hem de Büyükelçilik tarafında bu çalışmada emeği geçen tüm ekibe teşekkürlerini iletti.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Büyükelçi Massimo, "Türkiye'ye geldiğimden beri beni en çok etkileyen şey Türkiye'deki kurumlar, üniversiteler ve şirketlerin inovasyon çalışmalarını ilerletme çabası oldu. Eğer kürselleşen dünyada başarılı olmak istiyorsanız, çalışmalarınızı ortaklıkla yürütmelisiniz. Bu adımla Türkiye ve İtalya'nın ortaklığını bir adım daha ileri götüreceğine ve pekiştireceğine inanıyorum" dedi.

Kaynak: TRT Haber