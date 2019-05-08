Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı bağımsız insan hakları uzmanları, Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) tutuklu aktivist Ahmed Mansur’un sağlık durumu ile ilgili “büyük endişe” duyduklarını belirtti.

Uzmanlar, BAE yönetimine çağrı yaparak, Ahmed Mansur’a gerekli ve uygun tedavi koşullarının sağlanmasını talep etti.

Bağımsız uzmanlar, “Mansur’un BAE’deki tutukluluğu, uzun dönem hücre hapsinden işkenceye varana kadar çok kötü koşullarda gerçekleşiyor” dedi.

Ahmed Mansur’un idari meclis üyesi olduğu Körfez İnsan Hakları Merkezi ise, Mansur’un hapishane koşulları ve yargılanma şeklini protesto etmek için 17 Mart’ta başlattığı açlık grevini sonlandırdıklarını açıkladı.

Ailesinin ziyaretine izin verilmiyor

Körfez İnsan Hakları Merkezi ayrıca, ailesinin Mansur'u ziyaret etmesine izin verilmediği de aktardı.

Birleşik Arap Emirlikleri’nde mahkeme, aktivist Ahmed Mansur’a sosyal medyada BAE yönetimini eleştiren bir içerik paylaştığı için 10 yıl hapis cezası vermişti.

Kaynak: Al Arabi Al Jadeed