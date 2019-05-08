İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) konuşan İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Haşmetullah Felahetpişe, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin nükleer anlaşmada kalan ülkelere (Rusya, Çin, İngiltere, Fransa, Almanya) anlaşma çerçevesindeki taahhütlerini yerine getirmeleri kapsamında verdiği 60 günlük süre sonrasında, anlaşmanın güçleneceğini ya da sona ereceğini belirtti.

Felahetpişe, "Ruhani açıklamasıyla anlaşmada kalan ülkeleri müzakereye çağırdı. iki ay sonra iki ihtimal var" ifadesini kullandı.

İlk olasılığı, "Anlaşmada kalan tarafların ABD'nin yaptırımlarına uyarak nükleer anlaşmaya aykırı davranmaları" olarak ifade eden Felahetpişe, "Diğer ihtimalin ise İran'ın ABD yaptırımlarına karşı koyabilmesidir; bu da anlaşmada kalan ülkelerin ABD heyetiyle görüşerek kendi güçlerini ortaya koymalarıyla mümkündür" şeklinde konuştu.

Felahetpişe, bu şekilde anlaşmanın güçleneceğine işaret ederek, "Avrupa ülkelerinin taahhütlerini yerine getirememeleri durumunda nükleer anlaşma kenara konulmalıdır. Bu da İran'ın anlaşmadan çıkması değil, anlaşmanın fesih olması anlamına gelmektedir" açıklamasını yaptı.

Anlaşmanın fesih olması durumunda anlaşmaya taraf ülkelerin İran'ı Birleşmiş Milletlere (BM) şikayet etmelerinin mümkün olmadığı ve böyle bir adımın barışa hizmet etmeyeceğini dile getiren Felahetpişe, "2 ay içerisinde ya yaptırımlara karşı koyabilecek durumda olacağız ve anlaşma güçlenecek yada fesih olacaktır. İran bu barışçıl adımıyla topu Avrupa ülkelerine atmıştır" ifadelerini kullandı.

"Uranyum seviyesini artırırız"

ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesinden sonraki süreçte anlaşmanın diğer taraflarının İran'ın kazanımlarını koruyacak adımları atamadığını belirten Ruhani, "Nükleer anlaşma kapsamında uranyumu yüzde 3,67 zenginleştirmeyle yükümlüyüz ancak 60 gün sonunda 5 ülkeyle bir sonuca varamazsak bu yükümlülüğümüzü sona erdireceğiz" demişti.

Kaynak: AA