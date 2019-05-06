Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) İnsan Hakları Merkezi, düşünce suçlusu olarak nitelendirdiği Alya Abdunnur'un ülkedeki bir hastanede yatağa bağlı şekilde yaşamını yitirdiğini duyurdu.

BAE: Tedavi olmayı reddetti

BAE makamları ise yaptıkları açıklamalarda, Alya Abdunnur'un cumartesi günü sağlık durumu kötüleştikten sonra hastaneye kaldırıldığını ancak kurtarılamadığını belirtti.

BAE Başsavcılığı Sözcüsü Ahmed Abdullah Hamadi, Alya Abdunnur'un "2008'de devletin kendisine tahsis ettiği ödenek ile kanser tedavisi gördüğünü, 2017'de de hapishane yönetiminin kendisine sunduğu tedavi imkanlarını reddettiğini" söyledi.

"BAE, Alya Abdunnur'u tedaviden mahrum bıraktı"

İnsan Hakları İzleme Örgütünden geçtiğimiz şubat ayında yapılan açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri’nin kanser hastası 42 yaşındaki Alya Abdunnur’u tadaviden mahrum bıraktığı ve ailesi ile görüşmesine izin vermediği belirtilmişti.

İnsan Hakları İzleme Örgütü Ortadoğu ve Kuzey Afrika Müdürü Sarah Leah Whitson, “Abdunnur ve ailesinin acımasız ve anlamsız acısı, BAE'nin hoşgörü konusundaki söylemini baltalıyor” ifadelerini kullanmıştı.

Sarah Leah Whitson ayrıca, Abdunnur’un son günlerini hapishanede yatağına zincirle bağlı olarak değil, ailesinin gözetimi altında geçirmesine izin verilmesi gerektiğini de sözlerine eklemişti.

"Tuvalete dahi elleri zincirli gidiyor"

Abdunnur'un annesi de, kızının yakalandığı kanser hastalığı dolayısıyla serbest bırakılması için 5 kez başvuruda bulunduklarını ve hiçbirinden olumlu cevap alamadıklarını söylemişti.

Kızının tek kişilik hücrede elleri ve ayakları zincirli olarak tutulduğunu anlatan Abdunnur'un annesi, kızının tuvalete dahi zincirlerle gittiğini, hastalığının ilerlemesi nedeniyle gözünün birinin görmediğini ve ayakta durmakta güçlük çektiğini dile getirmişti.

"Suriyeli ailelere yardım ettiği için 10 yıl hapis cezası aldı"

Abdunnur’un ailesinin İnsan Hakları İzleme Örgütüne aktardığına göre, 29 Temmuz 2015’te Acman Emirliği’nde evine baskın düzenlenerek gözaltına alınan Alya Abdunnur, 4 ay boyunca bilinmeyen bir yerde gözaltında tutuldu ve ailesiyle iletişim kurmasına izin verilmedi.

Ailesinin ifadelerine göre Abdunnur daha sonra da 2011 yılında Suriyeli ailelere yardım ettiği için “teröre destek vermek” ve “ülke dışındaki teröristlerle irtibat kurmak” suçlamasıyla yargılanarak 10 yıl hapse mahkum edildi.

Kaynak: Al Jazeera, İnsan Hakları İzleme Örgütü