Geçtiğimiz şubat ayında kurulan ve Arap dünyasındaki muhalif sesler için bir platform sunan El İstiklal (Al Estiklal) gazetesinin Twitter hesabına erişim engellendi.

Gazetenin editörleri, Dünya Basın Özgürlüğü'nün kutlandığı 3 Mayıs'ta hiçbir gerekçe gösterilmeden hesaplarının askıya alındığını açıkladı.

Gazetenin yayın kurulu ise, sosyal medya sitesi Twitter'ın attığı bu adımın" "El İstiklal'in devrimci duruşunun başarısının göstergesi olduğunu, çalışanların görevlerine devam edeceğini" belirtti.

Twitter, TRT World'ün konuyla ilgili sorularına da cevap vermedi.

ABD'deki Georgetown Üniversitesinde görevli akademisyen Dr. Abdullah Al Odah, Twitter'ın askıya alma kararının bir gerekçesi olmadığını, "Arap diktatörlerine bir mesaj verildiğini" söyledi.

Karara Twitter'dan da tepki gösteren Al Odah, "Hesabı askıya almak, Twitter'ı yalnızca otoriter hükümetlerin elindeki bir araç haline getiriyor" ifadelerini kullandı.

صحيفة الاستقلال وسيلة إعلامية عربية محترمة وموضوعية.. وتعليق حسابها على تويتر أمر مرفوض تماماً..! #أدعم_صحيفة_الاستقلال@Twitter @TwitterSupport

It’s a shame to suspend @alestiklal respected Arabic newspaper.. Twitter must not be a tool with some Arab dictatorships!