Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, salgın nedeniyle 34 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ülkede COVID-19 kaynaklı can kaybının 746'ya yükseldiği belirtildi.

Ülkede 3 bin 369 kişide daha virüs tespit edildiği, böylece vaka sayısının 105 bin 283'e çıktığı bilgisi verilen açıklamada, bin 707 kişinin iyileşmesiyle şu ana kadar 74 bin 524 hastanın sağlığına kavuştuğu aktarıldı.

Bakanlık açıklamasında, 746 kişiyle en fazla vakanın başkent Riyad'da görüldüğü, onu 577 vakayla Cidde ve 376 vakayla Mekke'nin takip ettiği bildirildi.