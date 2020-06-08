Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Peter Stano, günlük basın toplantısında, Libya'daki gelişmelere ilişkin bir soruya cevaben, "Libya'da sahada durum değişmeye başladı ancak AB'nin ateşkes sağlanması gerektiğine ilişkin görüşünde bir değişiklik olmadı." açıklamasında bulundu.

Stano, AB'nin birçok kez tüm taraflara acilen ateşkes çağrısında bulunduğunu anımsatarak, Libya'da askeri bir çözüm olmadığını ve tarafların müzakere masasına dönmesi gerektiğini kaydetti.

"Kapsayıcı siyasi çözüm BM ve Berlin Süreci çerçevesinde yürütülmelidir."

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter ve siyasi müttefiği Tobruk Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih'in, Hafter'e bağlı milislerin sahada üst üste yenilgiler yaşamasının ardından Libya'ya yönelik başlattıkları yeni siyasi girişim hakkında ise Stano, "Birleşmiş Milletler (BM) süreciyle bağlantılı barış ve istikrarı destekleyen her adım olumludur. Ancak Libya'da kapsayıcı siyasi çözüm BM ve Berlin Süreci çerçevesinde yürütülmelidir." ifadesini kullandı.